Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным с 2020 года
Последний день в году, 31 декабря, должен стать выходным, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Как правило, это уже полурабочий день: корпоративы, поздравления, шампанское. Никто реально так не работает», - цитирует председателя верхней палата парламента АГН «Москва».
Матвиенко напомнила, что в этом году часть бизнес-структур и многие регионы перенесли субботу на 31 декабря, сделав предпразничный день выходным.
По мнению спикера Совфеда, нужно законодательно сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем за счет какого-то из праздничных дней.
С просьбой сделать 31 декабря выходным обращались даже к президенту России Владимиру Путины во время ежегодной пресс-конференции, прошедшей 19 декабря. Глава государства пообещал подумать над этим вопросом.
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