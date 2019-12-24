Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным с 2020 года

Последний день в году, 31 декабря, должен стать выходным, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Как правило, это уже полурабочий день: корпоративы, поздравления, шампанское. Никто реально так не работает», - цитирует председателя верхней палата парламента АГН «Москва».

Матвиенко напомнила, что в этом году часть бизнес-структур и многие регионы перенесли субботу на 31 декабря, сделав предпразничный день выходным.

По мнению спикера Совфеда, нужно законодательно сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем за счет какого-то из праздничных дней.

С просьбой сделать 31 декабря выходным обращались даже к президенту России Владимиру Путины во время ежегодной пресс-конференции, прошедшей 19 декабря. Глава государства пообещал подумать над этим вопросом.

