Новое руководство FIDE решило не возвращать шахматистов из РФ
Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) оставила в силе отстранение Федерации шахмат России (ФШР).
27 сентября в Узбекистане проходит генассамблея FIDE. Накануне на пост президента организации избрали представителя Казахстана Тимура Турлова. Экс-министр спорта России Павел Колобков вошел в число вице-президентов FIDE.
Отмечается, что часть членов генассамблеи выступила против продления санкций против ФШР, но позднее решением большинства было принято решение оставить ограничения в силе. Турлов подчеркнул, что объединение продолжит работать над тем, чтобы юные игроки смогли быть частью движения и не сталкивались с ограничениями, наложенными на ФШР, пишет РИА Новости.
11 июня FIDE приняла решение о временной приостановке членства ФШР. Проведение соревнований на территории России и Белоруссии запрещено. Отечественные шахматисты продолжают выступать на турнирах под нейтральным статусом.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью НСН заявил, что российские футболисты вернутся на официальные международные соревнования только после завершения украинского конфликта, при этом о нейтральном статусе речи не идет.
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