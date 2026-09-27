Новое руководство FIDE решило не возвращать шахматистов из РФ

Отмечается, что часть членов генассамблеи выступила против продления санкций против ФШР, но позднее решением большинства было принято решение оставить ограничения в силе. Турлов подчеркнул, что объединение продолжит работать над тем, чтобы юные игроки смогли быть частью движения и не сталкивались с ограничениями, наложенными на ФШР, пишет РИА Новости.

11 июня FIDE приняла решение о временной приостановке членства ФШР. Проведение соревнований на территории России и Белоруссии запрещено. Отечественные шахматисты продолжают выступать на турнирах под нейтральным статусом.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью НСН заявил, что российские футболисты вернутся на официальные международные соревнования только после завершения украинского конфликта, при этом о нейтральном статусе речи не идет.