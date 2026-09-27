В РФ расширят систему гарантирования вкладов
С 1 января 2027 года в России систему гарантирования вкладов расширят на три новых вида страхования, созданных для долгосрочных сбережений граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.
Речь идет о продуктах добровольного страхования жизни: долевом страховании жизни, страховании жизни с гарантированной и с расчетной доходностью. По словам Чебескова, сумма покрытия составит 10 млн рублей в связи с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 млн рублей по иным рискам по каждому застрахованному лицу.
Отмечается, что гарантирование распространится и на договоры о страховании жизни, заключенные после 1 января 2027 года, и на документы, подписанные ранее, но продолжающие действовать.
Система страхования вкладов является госмеханизмом по защите средств граждан на счетах в банках. Базовая гарантия покрывает сбережения в пределах 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. При этом сейчас помимо банковских вкладов, система работает и для программы долгосрочных сбережений, где гарантируется 2,8 млн рублей, а также для сбережений граждан на индивидуальных инвестиционных счетах.
Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в интервью НСН рассказал, что усиление контроля ЦБ за наличностью — это стандартная мировая практика, которая не навредит экономике и гражданам, так как российский бизнес легко адаптируется к проверкам, а спрос на наличные вызван лишь временными опасениями населения.
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