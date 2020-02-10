Вассерман: Медицинские маски - товар не скоропортящийся

Анатолий Вассерман: «Конечно, несколько неожиданно. Просто потому что народу там мало. По-видимому, имеется в виду не абсолютное число преступлений, а на душу населения. Понятно, что в Ямало-Ненецком автономном округе мало возможностей для развлечений живьём, приходится развлекаться через компьютер. К сожалению, открывающиеся возможности они используют не только в добрых целях», – подытоживает Анатолий Вассерман в интервью НСН.

