Вассерман: Медицинские маски - товар не скоропортящийся
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня.
В России запасутся медицинскими масками
Из-за распространения китайского коронавируса в России создадут стратегический запас медицинских масок. С таким распоряжением выступил премьер-министр Михаил Мишустин.
Анатолий Вассерман: «На мой взгляд, совершенно разумная мера. Медицинские маcки - товар не скоропортящийся. Его можно запасать в любых количествах. Кроме того, это неплохое средство борьбы со спекулянтами, взвинчивающими цены при любом намеке на дефицит», – отмечает в беседе с НСН Анатолий Вассерман.
Китайские предприятия возобновили свою работу
Большинство предприятий и компаний Китая возобновили работу после новогодних каникул, продлённых из-за вспышки пневмонии.
Анатолий Вассерман: «Китайцам на месте виднее, насколько опасна эта болезнь. И если они возобновили работу, значит убедились, что вспышка уже идёт на спад. Лично меня это радует, так как проявление здравого смысла – это всегда хорошо», – говорит публицист в эфире НСН.
«Холоп» продолжает бить рекорды по сборам
Фильм «Холоп» побил отметку в 3 млрд рублей по сборам в российском прокате. Это абсолютный рекорд российского кино.
Анатолий Вассерман: «С одной стороны меня радует, что наконец-то российские фильмы стали зарабатывать именно прокатом, а не самой съемкой. С другой стороны, немного жаль, что рекорд поставил фильм, основанный на том, что наше общество опять стало сословным», – делится он с НСН.
Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности
Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Анатолий Вассерман: «Конечно, несколько неожиданно. Просто потому что народу там мало. По-видимому, имеется в виду не абсолютное число преступлений, а на душу населения. Понятно, что в Ямало-Ненецком автономном округе мало возможностей для развлечений живьём, приходится развлекаться через компьютер. К сожалению, открывающиеся возможности они используют не только в добрых целях», – подытоживает Анатолий Вассерман в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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