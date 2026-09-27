Спецпосланник папы римского приедет в Москву
Спецпосланник папы римского Льва XIV, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи объявил, что приедет в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, визит состоится 27 сентября. При этом Дзуппи добавил, что встречи с представителями российских властей запланированы с 28 по 30 сентября.
Он рассказал, что эта поездка является частью гуманитарной миссии, порученной сначала папой римским Франциском, а затем Львом XIV. Дзуппи уточнил, что ему было велено поддержать усилия сторон по решению проблем вывезенных из зон боевых действий детей, обмену пленными, а также решению гражданских вопросов, возникших в результате украинского конфликта.
В мае 2023 года папа Франциск назначил кардинала Дзуппи своим специальным посланником по поиску путей к мирному урегулированию украинского конфликта. Он уже дважды посетил российскую столицу — летом 2023 года и осенью 2024-го.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с Ватиканом по гуманитарным вопросам, связанным с украинским конфликтом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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