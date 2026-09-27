Спецпосланник папы римского приедет в Москву

Он рассказал, что эта поездка является частью гуманитарной миссии, порученной сначала папой римским Франциском, а затем Львом XIV. Дзуппи уточнил, что ему было велено поддержать усилия сторон по решению проблем вывезенных из зон боевых действий детей, обмену пленными, а также решению гражданских вопросов, возникших в результате украинского конфликта.

В мае 2023 года папа Франциск назначил кардинала Дзуппи своим специальным посланником по поиску путей к мирному урегулированию украинского конфликта. Он уже дважды посетил российскую столицу — летом 2023 года и осенью 2024-го.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с Ватиканом по гуманитарным вопросам, связанным с украинским конфликтом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».