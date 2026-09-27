МО: Силы ПВО сбили 505 БПЛА ВСУ и 4 авиационные бомбы
Российские силы ПВО уничтожили 505 украинских беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по цехам производства БПЛА и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.
Ранее в МО сообщили о поражении российскими военными логистического центра в Киевской области с западной военной помощью для ВСУ и центра «Водафон» в Киеве с разведданными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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