Токаев посмертно наградил погибших при учениях на Каспии 14 военных
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденом «Айбын» II степени им. Бауыржана Момышулы 14 военных моряков, которые погибли во время учений на Каспийском море. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Отмечается, что погибшие были награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
24 сентября стало известно о гибели во время учений в Мангистауской области на побережье Каспия 14 военных моряков. Тогда в связи с резким ухудшением погоды и усилением ветра в море унесло 17 военных, троих из которых удалось спасти.
Ранее Касым-Жомарт Токаев снял Даурена Косанова с должности главы Минобороны Казахстана после гибели моряков в Каспийском море, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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