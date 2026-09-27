Токаев посмертно наградил погибших при учениях на Каспии 14 военных

Отмечается, что погибшие были награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

24 сентября стало известно о гибели во время учений в Мангистауской области на побережье Каспия 14 военных моряков. Тогда в связи с резким ухудшением погоды и усилением ветра в море унесло 17 военных, троих из которых удалось спасти.

Ранее Касым-Жомарт Токаев снял Даурена Косанова с должности главы Минобороны Казахстана после гибели моряков в Каспийском море, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».