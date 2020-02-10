Ученые рассказали о новом способе заражения коронавирусом
Ученые, статья которых была опубликована Journal of the American Medical Association, рассказали о результатах исследования о способах заражения новым типом коронавируса 2019-nCov.
Как пишет «МИР24», ранее заявлялось, что коронавирусом можно заразиться только двумя способами – при физических контактах или воздушно капельным путем. Однако ученые утверждают, что есть возможность заражения через фекальные выделения.
Согласно данным, которые получили ученые в результате клинического анализа, вирус вызывает расстройство пищеварительного тракта. У 14 из 138 инфицированных, которые приняли участие в исследовании, наблюдалась диарея и тошнота.
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