Ученые рассказали о новом способе заражения коронавирусом

Ученые, статья которых была опубликована Journal of the American Medical Association, рассказали о результатах исследования о способах заражения новым типом коронавируса 2019-nCov.

Как пишет «МИР24», ранее заявлялось, что коронавирусом можно заразиться только двумя способами – при физических контактах или воздушно капельным путем. Однако ученые утверждают, что есть возможность заражения через фекальные выделения.

Согласно данным, которые получили ученые в результате клинического анализа, вирус вызывает расстройство пищеварительного тракта. У 14 из 138 инфицированных, которые приняли участие в исследовании, наблюдалась диарея и тошнота.

