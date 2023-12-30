Новогодний стол с пользой: Секреты праздничного меню в мирной жизни и на фронте
Диетологи раскрыли секреты здорового меню на Новый год, военные рассказали подробности празднования на передовой.
Полезный для здоровья новогодний стол должен состоять из мясных блюд, рыбы и овощей, при этом праздничный ужин лучше провести вечером, а не в полночь. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных экспертов.
Блюда на новогоднем столе можно заранее продумать и сделать полезными для фигуры, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН. Так, по словам Королевой, ветчину в салате можно заменить на отварного кальмара и сделать полезный майонез в домашних условиях.
«Нужно не бояться экспериментировать: можно сделать нарезки не из колбас, а из запеченного мяса птицы с ароматными травами, специями. На горячее можно подать рыбу, приготовленную на гриле, фаршированную овощным гарниром и грибами. Любая здоровая альтернатива есть, ее можно найти нездоровым традициям, где много майонеза, растительного жира, соленых продуктов и многосложных салатов. Майонез можно сделать самим, интернет переполнен рецептами полезного, домашнего майонеза, который можно использовать на перспективу двух-трех дней», - сказала Королева.
В топ-5 полезного новогоднего стола вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, запечённый лосось, фруктовый салат с греческим йогуртом, а также холодец и винегрет.
Список блюд составили онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет и медицинская компания СберЗдоровье. Такой стол обойдется в 1330 рублей на человека.
Некоторые традиционные блюда русской кухни полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе, рассказала врач эндокринолог-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина. По ее словам, к таким блюдам относятся прежде всего винегрет и холодец. Первый — низкокалорийный и в то же время сытный, этот зимний салат богат клетчаткой, витаминами C, K и фолиевой кислотой, калием, железом и магнием.
Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова рассказалаLife.ru об особенностях хранения новогодних блюд.
Большинство салатов могут безопасно храниться в холодильнике при температуре +2...+6 °C не больше 18 часов, а после заправки — только 12. Речь идёт о блюдах, в состав которых входят сырые овощи или фрукты, мясо, птица, копчёные изделия, салаты и винегреты из варёных овощей, отметила она.
Повара готовят к Новому году особый сухпаек для военных на передовой, куда не доходит полевая кухня, и праздничный ужин для личного состава воинских подразделений в постоянных местах дислокации Вооруженных сил РФ , пишут «Известия».
Подарочный набор доставят каждому военнослужащему вне зависимости от его местонахождения, чтобы скрасить дежурство и создать праздничную атмосферу, заявил заместитель командира 110-й бригады по тылу с позывным Кот.
По словам бойца с позывным Рыж, который встречает на передовой не первый Новый год, военные могут поужинать в полночь салатами из дома и потом отправиться на дежурство.
Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что есть мандарины килограммами перед Новым годом не следует, цитрусовые будут полезны для здоровья в небольших количествах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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