Новогодний стол с пользой: Секреты праздничного меню в мирной жизни и на фронте

Блюда на новогоднем столе можно заранее продумать и сделать полезными для фигуры, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН. Так, по словам Королевой, ветчину в салате можно заменить на отварного кальмара и сделать полезный майонез в домашних условиях.

«Нужно не бояться экспериментировать: можно сделать нарезки не из колбас, а из запеченного мяса птицы с ароматными травами, специями. На горячее можно подать рыбу, приготовленную на гриле, фаршированную овощным гарниром и грибами. Любая здоровая альтернатива есть, ее можно найти нездоровым традициям, где много майонеза, растительного жира, соленых продуктов и многосложных салатов. Майонез можно сделать самим, интернет переполнен рецептами полезного, домашнего майонеза, который можно использовать на перспективу двух-трех дней», - сказала Королева.



В топ-5 полезного новогоднего стола вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, запечённый лосось, фруктовый салат с греческим йогуртом, а также холодец и винегрет.

Список блюд составили онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет и медицинская компания СберЗдоровье. Такой стол обойдется в 1330 рублей на человека.