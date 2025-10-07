СМИ: Под Белгородом обломки беспилотника врезались в многоэтажку

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины врезались в многоэтажный жилой дом в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Умер пострадавший во время ракетного удара по Белгороду мужчина

В результате этого выбиты окна в 15 квартирах. Во дворе осколками посечены 20 автомобилей. На месте работают все оперативные службы. К этому часу о пострадавших не сообщается.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолётного типа.

Ранее в Белгороде частично отключили уличное освещение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаБелгородская областьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры