СМИ: Под Белгородом обломки беспилотника врезались в многоэтажку
Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины врезались в многоэтажный жилой дом в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате этого выбиты окна в 15 квартирах. Во дворе осколками посечены 20 автомобилей. На месте работают все оперативные службы. К этому часу о пострадавших не сообщается.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолётного типа.
Ранее в Белгороде частично отключили уличное освещение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
