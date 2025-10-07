Банки в РФ нарушают закон о запрете спам-звонков

С 1 сентября кредитные организации могут совершать обзвоны только при получении предварительного согласия своих клиентов, которые нередко дают его автоматически при открытии счета.

Однако если затем они просят прекратить звонки, банк обязан это выполнить. Правилами пренебрегают и другие организации, среди которых, например, ряд страховых компаний.

Нововведение касается не только рекламы, но и любых массовых рассылок, включая информирование о новых продуктах. По исключение попали экстренные уведомления, например — блокировка карты.

Ранее стало известно, что банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

