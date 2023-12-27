«Жирное, орехи и шоколад»: Диетолог дала рекомендации перед употреблением алкоголя
Жир обволакивает слизистую желудка, поэтому алкогольные калории не будут на скорости влетать в кровоток, отметила в эфире НСН Маргарита Королева.
Чтобы избежать сильного опьянения, перед употреблением алкоголя необходимо употребить жирную пищу, помогут также орехи и шоколад, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире канала «Россия 1», что шоколад и орехи могут облегчить похмельное состояние. Он объяснил, что при употреблении алкоголя в организме падает концентрация магния. Чтобы восполнить потерянный микроэлемент, Мясников рекомендовал есть продукты с его высоким содержанием. Королева рекомендовала употребить шоколад и орехи до алкоголя.
«Если бы мы в преддверии употребления алкоголя съели много шоколада и закусили бы орехами, то это точно было бы в помощь. Дело в том, что жир не сразу усваивается, он обволакивает слизистую (желудка - ред. НСН). При этом не будут на скорости алкогольные калории влетать в кровоток, создавая условия для опьянения. Все-таки они будут постепенно препровождаться в кишечник, на это уйдет время, часть алкогольных калорий будет снивилирована… События будут развиваться медленно и не в полном объеме. Поэтому, если нам так хочется и того, и другого продукта, начинать нужно с натурального шоколада, чтобы там было в составе как можно больше жира», - сказала Королева.
Она отметила, что к употреблению алкоголя следует приступать только к моменту подачи горячего блюда.
«Нужно съесть что-то жирное, это может быть жирненький приправленный салатик, тот же майонез, кто любит и ест это. Или жирная рыба, кусочек свинины. Словом, не приступать к алкоголю первично, а уже воспользоваться им к моменту подачи горячего блюда. Организм не сильно готов к сверхурочной работе в целом, поэтому хотелось бы, чтобы атмосфера праздника была сохранена, а для этого больше надо находиться с близкими в контакте», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что копчености, соления и простоявшие всю ночь на столе салаты нельзя употреблять в пищу на завтрак 1 января. По ее словам, салаты, оставшиеся на столе на ночь, могут спровоцировать пищевую инфекцию, передает «Радиоточка НСН».
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