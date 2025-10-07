Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на рост цен, сообщает агентство «БелТА».
Это произошло во время совещания с представителями экономического блока кабмина и обеими палатами парламента. «С 6-го числа запрещается всякий рост цен. <...> Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — заявил президент.
Глава государства пообещал, что страна избежит товарного дефицита, и широкий ассортимент продукции останется в магазинах. Он предупредил чиновников об ответственности за высокие цены. Лукашенко объяснил свое решение высоким уровнем инфляции.
