Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Это произошло во время совещания с представителями экономического блока кабмина и обеими палатами парламента. «С 6-го числа запрещается всякий рост цен. <...> Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — заявил президент.

Глава государства пообещал, что страна избежит товарного дефицита, и широкий ассортимент продукции останется в магазинах. Он предупредил чиновников об ответственности за высокие цены. Лукашенко объяснил свое решение высоким уровнем инфляции.

