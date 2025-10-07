Арестович заявил, что может стать президентом Украины

Экс-советник лидера Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снова хочет в президенты, сообщает Telegram-канал Readovka.

Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак. Однако, по его словам, для этого должен совпасть ряд условии, одно из которых — отход Киева от проекта «анти-Россия». В противном случае Арестович боится, что ему «загонят FPV-дрон» в лобовое стекло на Украине. Мир своей стране он хочет принести путем отказа от Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в пользу Москвы.

Второй фактор — повышение протестного потенциала адекватной, не националистической части общества. На вопросы о его высказываниях про то, что украинцы являются «фуфлом», политик поспешил оправдаться, дескать, имел в виду «профессиональных украинцев», считай — бандеровцев. Бывший советник убежден, что сможет стать президентом после таких слов.

Ранее Зеленский ввел санкции против Арестовича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

