Минтруд не поддержал идею введения налога на тунеядство

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил РБК, что не поддерживает инициативу введения налога на тунеядство.

Депутат Бессараб заявила, что в России не будут наказывать за тунеядство

«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — заявил он. Других комментариев от министра не последовало.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян не поддержали идею ввести в РФ налог на тунеядство. Против высказались 59% участников опроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Минтруд

Горячие новости

Все новости

партнеры