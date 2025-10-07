Минтруд не поддержал идею введения налога на тунеядство
7 октября 202504:32
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил РБК, что не поддерживает инициативу введения налога на тунеядство.
«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — заявил он. Других комментариев от министра не последовало.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян не поддержали идею ввести в РФ налог на тунеядство. Против высказались 59% участников опроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
