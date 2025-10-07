СМИ: На Украине развернута секретная сеть аккумуляторных электростанций производства США

Ее цель — обеспечение электричеством. По данным издания, сеть включает шесть парков аккумуляторов в Киеве и Днепропетровской области, каждый их которых представляет собой ряд белых блоков высотой около 2,5 м. Общая мощность системы - 200 МВт. Это позволяет снабжать электричеством около 600 тыс. домов в течение двух часов.

В компании Fluence, которая поставила батареи, заявили, что для замены блока требуется минимальное оборудование. Проект стоимостью $140 млн. был запущен в июле текущего года совместно с украинской энергокомпанией ДТЭК. Ожидается, что эксплуатация батарей начнется в ближайшие дни в момент начала отопительного сезона на Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что блэкаут на Украине из-за России может случиться осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


