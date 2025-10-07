Фон дер Ляйен призвала выслушать речь Путина на «Валдае»

Заявление прозвучало во время дебатов насчет вотума недоверия. «Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу», — указала она.

Президент РФ во время своей речи порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами. Он также отметил, что Москва даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.

