Фон дер Ляйен призвала выслушать речь Путина на «Валдае»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала представителей Европейского союза очень внимательно выслушать речь российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

«Гранаты и кокаин!»: Валдайские откровения Путина о Пригожине озадачили россиян

Заявление прозвучало во время дебатов насчет вотума недоверия. «Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу», — указала она.

Президент РФ во время своей речи порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами. Он также отметил, что Москва даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры