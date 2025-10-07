Россияне смогут наблюдать суперлуние две ночи подряд

Естественный спутник планеты будет казаться на 13% больше и на 25% ярче, чем в обычные дни. Наблюдать астрономическое явление можно с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября.

Чтобы найти Луну на небе, достаточно после захода Солнца посмотреть на противоположную сторону горизонта — спутник Земли будет хорошо виден невооруженным глазом.

Это явление станет началом серии суперлуний — следующие ожидаются 5 ноября и 4 декабря, а завершится цикл 3 января 2026 года.

