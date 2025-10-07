Россияне смогут наблюдать суперлуние две ночи подряд
В октябре россиян ждет два дня суперлуния, когда полная Луна максимально приближается к Земле, сообщает Ura.ru.
Естественный спутник планеты будет казаться на 13% больше и на 25% ярче, чем в обычные дни. Наблюдать астрономическое явление можно с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября.
Чтобы найти Луну на небе, достаточно после захода Солнца посмотреть на противоположную сторону горизонта — спутник Земли будет хорошо виден невооруженным глазом.
Это явление станет началом серии суперлуний — следующие ожидаются 5 ноября и 4 декабря, а завершится цикл 3 января 2026 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии
- Россияне смогут наблюдать суперлуние две ночи подряд
- СМИ: Под Белгородом обломки беспилотника врезались в многоэтажку
- Экс-глава фонда капремонта Калининграда устраивал корпоративы за 9 млн рублей
- Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины
- Кресла «Трансаэро» продают за миллион в интернете
- Меркель связала начало конфликта вокруг Украины с COVID-19
- Прохора Шаляпина захейтили из-за его шутки над детьми
- В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции электронный паспорт
- Путин подписал указ о дополнительных мерах против коррупции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru