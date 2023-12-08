Нутрициолог назвала два способа снизить калорийность селедки под шубой
Традиционное новогоднее блюдо селедка под шубой может стать гораздо полезнее, если при приготовлении отказаться от майонеза, сообщила нутрициолог Ольга Панова.
По ее словам, можно просто в два раза сократить объем майонеза в блюде, чтобы не так сильно влиять на вкус. Более того, лучше сократить порцию, которую предстоит съесть в новогоднюю ночь или отказаться от картофеля в блюде, сообщает Life.ru.
Желающим похудеть следует принимать пищу три раза в день, посоветовала ранее врач-диетолог Ирина Мансурова. Эксперт заявила, что одного лишь завтрака в течение дня будет недостаточно. Организму необходимы белки, углеводы и другие полезные вещества, подчеркнула она. Мансурова призвала не отказываться от обедов и ужинов. Подобные эксперименты грозят гормональным сбоем, усугублением имеющихся заболеваний и депрессией, предупредила специалист, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru