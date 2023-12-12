Названы блюда для полезного новогоднего стола

В топ-5 полезного новогоднего стола вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, запечённый лосось, фруктовый салат с греческим йогуртом, а также холодец и винегрет.

Список блюд составили онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет и медицинская компания СберЗдоровье. Такой стол обойдется в 1330 рублей на человека.

Некоторые традиционные блюда русской кухни полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе, рассказала врач эндокринолог-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина. По ее словам, к таким блюдам относятся прежде всего винегрет и холодец. Первый — низкокалорийный и в то же время сытный, этот зимний салат богат клетчаткой, витаминами C, K и фолиевой кислотой, калием, железом и магнием.

В холодце из говядины и свинины много витамина А, необходимого для здоровья глаз и иммунной системы. Кроме того, он содержит много легкоусвояемого белка и витаминов группы В.

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Фруктовый салат, пословам медика, станет полезной заменой сладкому. В нем много клетчатки, витаминов А, В, С, Е, К , а также минералов. Заправка из натурального йогурта низкокалорийна и содержит полезные для кишечника бактерии.

В запеченном лососе много легкоусвояемого белка и незаменимых жирных омега-3 кислот. Салат с рукколой — источник фолиевой кислоты, которая способствует нормализации сна и настроения, а также снижает риск развития онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что праздничный стол на Новый 2024 год может стоить на 5,5–10% дороже, чем в прошлом году.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Компанийченко
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