Названы блюда для полезного новогоднего стола

В топ-5 полезного новогоднего стола вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, запечённый лосось, фруктовый салат с греческим йогуртом, а также холодец и винегрет.

Список блюд составили онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет и медицинская компания СберЗдоровье. Такой стол обойдется в 1330 рублей на человека.

Некоторые традиционные блюда русской кухни полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе, рассказала врач эндокринолог-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина. По ее словам, к таким блюдам относятся прежде всего винегрет и холодец. Первый — низкокалорийный и в то же время сытный, этот зимний салат богат клетчаткой, витаминами C, K и фолиевой кислотой, калием, железом и магнием.

В холодце из говядины и свинины много витамина А, необходимого для здоровья глаз и иммунной системы. Кроме того, он содержит много легкоусвояемого белка и витаминов группы В.