Москвичам предлагают отправиться в уличный бомж-тур за 20 тысяч рублей

В уличную атмосферу Москвы предлагают окунуться минимум на 1 час, максимум – на сутки. Например, 3 часа обойдутся в 20 тысяч рублей с человека. Компании из 10 человек придется выложить 50 тысяч. Организаторы обещают полное погружение: поиск ночлега и еды, знакомство с бездомными и их образом жизни.

Данный тур позиционируется как социальный эксперимент. Как заявляет автора тура, «Веселая жизнь» подходит для подростков и детей с родителями. Участникам для безопасности выдают перцовые баллончики, а организаторы снимают с себя ответственность: «все риски осознаются участником добровольно». Отмечается, что большая часть денег идет на помощь работающим бездомным, а во время тура поднимаются вопросы бездомных россиян.

Ранее стало известно, что в России чиновникам и топ-менеджерам крупных компаний предлагают «бомж-тур» за 150 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

