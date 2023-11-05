Дорогие деликатесы: В России назвали сроки снижения цен на икру и красную рыбу
Несмотря на двойной рост объемов вылова красной рыбы в России, цены на нее и красную и черную икру остаются стабильно высокими. Эксперты рассказали, когда ждать снижения стоимости на рыбные деликатесы.
В России объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина ведут к снижению цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене примерно в полтора раза, сообщает Росрыболовство.
Также ведомство прогнозирует удешевление красной икры. Отмечается, что рыбы много, и теперь надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены.
Аналогичная информация радовала россиян еще в октября. Тогда сообщалось, что вылов красной рыбы в стране бьет рекорды. При этом цены в магазинах не снижаются, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил председатель рыбного союза Александр Панин, в этом году фиксируется второй по величине объем вылова – добыто более 600 тысяч тонн дальневосточных лососей, из них 380 тысяч тонн – горбуша.
Несмотря на рекордный объем вылова красной рыбы на Дальнем Востоке цены на нее только растут. Лосось, например, подорожал почти на четверть.
В антимонопольной службе заявили, что цены на рыбу государство не регулирует. Тем не менее, в правительстве пытаются решить проблему. В нескольких дальневосточных регионах запускают социальные программы: часть улова продают практически по себестоимости, распространяя его в местных магазинах.
Красная икра в России может подешеветь только после Нового года, заявил президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в интервью НСН.
«Если подешевеет, то после Нового года. С одной стороны, по сравнению с прошлым годом в два раза больше выловили, это означает, что икры будет больше в два раза. Входящие цены были высокие, спрос пока с предложением не справляется. Однако впереди у нас Новый год – это традиционное время увеличения спроса. Скорее всего, цены до Нового года будут стабильны, может быть, даже с небольшим ростом. После Нового года, если остатки нераспроданной икры будут большие, цена снизится как раз на 15-20%», - отметил эксперт.
Рост объемов вылова красной рыбы в России отчасти связан с тем, что из-за западных санкций, которые поддержала Япония, местным рыбакам фактически нет доступа к акватории возле Южных Курил. В результате вся «благородная» рыба и икра поступают на российский рынок.
Чтобы препятствовать обороту нелегальной продукции и устанавливать происхождение деликатесной продукции, в России с 1 апреля 2024 года планируется запустить обязательную электронную маркировку красной и черной икры.
В России уже проходит эксперимент по маркировке этого продукта. Он начался с 15 апреля текущего года и продлится до 31 марта 2024 года. У маркировки есть много плюсов, считает Виталий Корнев.
«Маркировка красной икры позволит установить ее происхождение и будет препятствовать подделкам. На рынке это и так было не очень широко распространено. Однако был достаточно большой сегмент рыночной торговли, на который могла поступать икра незаконно выловленная и изготовленная. У этого сегмента начнутся определенные сложности. Это означает, что оборот нелегальной икры будет существенно затруднен. По оценкам, доля этого оборота составляет сейчас не более 10-12%», - сказал Корнев.
Чтобы снизить цену на красную рыбу в торговых сетях, ретейлеры напрямую собирались покупать продукцию у рыбаков.Об участии в проекте заявили т сети «Ашан», «Вкус Вилл», «Магнит» и «Глобус». Однако, ретейлер Дмитрий Потапенко в интервью НСН усомнился, что проекта «Камчатская рыба» поможет существенно снизить цену на лосось в магазинах федеральных сетей.
«Такое ощущение, что мы в глубоком совке. Транспортная, складская и комплектовочная логистика – это разный бизнес, а у нас примитивно – произвел, купил, отгрузил и будет снижение. В этой системе координат вообще не принимает участие повышение акциза на топливо, цены на дизель и бензин. Главное у них – цена поставки этого лосося, а может быть там составляющих немного побольше? У вас может быть нулевая цена на лосось, отрицательная, производитель может доплачивать, а цена все равно вырастет в рознице», - сказал Потапенко.
Глава экологической ассоциации «Русский лосось» Геннадий Жарковранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в российских магазинах почти нет дикой семги, а 99,9% того, что мы видим на прилавках, семга аквакультурного происхождения.
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