Дорогие деликатесы: В России назвали сроки снижения цен на икру и красную рыбу

Также ведомство прогнозирует удешевление красной икры. Отмечается, что рыбы много, и теперь надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены.

Аналогичная информация радовала россиян еще в октября. Тогда сообщалось, что вылов красной рыбы в стране бьет рекорды. При этом цены в магазинах не снижаются, сообщает «РЕН ТВ».



Как заявил председатель рыбного союза Александр Панин, в этом году фиксируется второй по величине объем вылова – добыто более 600 тысяч тонн дальневосточных лососей, из них 380 тысяч тонн – горбуша.



Несмотря на рекордный объем вылова красной рыбы на Дальнем Востоке цены на нее только растут. Лосось, например, подорожал почти на четверть.