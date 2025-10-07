СМИ: В России ограничивают работу мобильного интернета на иностранных сим-картах и eSim
В России стали ограничивать работу мобильного интернета на зарубежных сим-картах и eSim, сообщает Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали».
Как заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, россияне жалуются на полное отсутствие мобильного интернета на сим-картах операторов других стран, в том числе из СНГ. О сбоях стало известно в ночь на 6 октября. По предварительным данным, блокируются не отдельные сотовые операторы, а весь data roaming на зарубежных сим-картах.
При этом звонки и СМС на них работают. Ограничения коснулись регионов, которые граничат с местами проведения специальной военной операции, а теперь распространились на большую часть страны. При этом в Москве и Санкт-Петербурге перебоев в работе иностранных сим-карт не зафиксировано.
Ранее в Госдуме предложили возмещать плату за связь при сбоях интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
