«Никакого компромисса». Юрист предостерег от ношения маски без перчаток

Корыстов заметил, что наказания не удастся избежать даже в случае, если у посетителей общественного транспорта не будет только перчаток. Он объяснил, что законодательство в таком случае не предполагает послаблений, и штраф придется оплатить в полном объеме.

«У граждан есть сугубо формальная обязанность по ношению и масок, и перчаток. Думаю, что нет никакого компромисса, будешь ли ты только без маски или без перчаток. Если следовать букве указа, то это будет именно так. Можно, конечно, оспаривать, подавать жалобы в высшие инстанции, но всегда нужно соизмерять, нужно ли это. Или проще обеспечить себя защитой, чем пытаться подавать жалобы в разные инстанции», - рассказал специалист.



Также собеседник НСН пояснил, что отсутствие паспорта не будет являться основанием для составления протокола, поскольку личность может быть установлена иными документами и посредством иных сведений, имеющихся у сотрудников.