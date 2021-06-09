«Никакого компромисса». Юрист предостерег от ношения маски без перчаток

Адвокат Виталий Корыстов объяснил, что в таком случае штраф все равно придется заплатить в полном объеме.

Адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что усиление контроля за использованием средств индивидуальной защиты в Москве не означает введение новых штрафов.

«Власти хотят усилить контроль на исполнение предписаний, которое было установлено ранее указом мэра, согласно которому в общественном транспорте нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, то есть маски и респираторы, и медицинские перчатки. Поэтому ничего нового с точки зрения регулирования не установлено. Заявлено только об усилении контроля. То есть будет заявлено регулирующим органам и сотрудникам на входе в метрополитен следить за выполнением данного предписания», - пояснил юрист.

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Корыстов заметил, что наказания не удастся избежать даже в случае, если у посетителей общественного транспорта не будет только перчаток. Он объяснил, что законодательство в таком случае не предполагает послаблений, и штраф придется оплатить в полном объеме.

«У граждан есть сугубо формальная обязанность по ношению и масок, и перчаток. Думаю, что нет никакого компромисса, будешь ли ты только без маски или без перчаток. Если следовать букве указа, то это будет именно так. Можно, конечно, оспаривать, подавать жалобы в высшие инстанции, но всегда нужно соизмерять, нужно ли это. Или проще обеспечить себя защитой, чем пытаться подавать жалобы в разные инстанции», - рассказал специалист.

Также собеседник НСН пояснил, что отсутствие паспорта не будет являться основанием для составления протокола, поскольку личность может быть установлена иными документами и посредством иных сведений, имеющихся у сотрудников.

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Штраф за отсутствие маски и перчаток в метро составляет 5000 рублей.

9 июня в Москве зафиксировано рекордное с 16 января число зарегистрированных случаев COVID-19 – 4124.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал «Радиоточке НСН» , что является главным и объективным критерием для отмены масочного режима в регионах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафЗащитная маскаКоронавирус
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