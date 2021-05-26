Опасно! Медики поспорили насчет COVID-зон в ресторанах
«Радиоточка НСН» выяснила, зачем нужны «зоны безопасности» от COVID-19 и кто может их посещать.
Мэр столицы Сергей Собянин предложил создать в московских ресторанах специальные зоны для вакцинированных. Такая инициатива может быть полезна для тех, кто в зоне риска, об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, защищены от коронавируса не только те, кто сделал прививку, но и те, кто переболел и имеет антитела.
«Переболевшие тоже имеют право приходить в эту зону безопасности. Наверняка там можно будет спокойно находиться без масок и перчаток. Допустим, я не вакцинировался из-за того, что мне нельзя, и я не переболел. Легко могу заболеть в компании с большим риском. Там, где люди с антителами, я буду в безопасности», - уверен медик.
В свою очередь бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев добавил, что подобные зоны в кафе и ресторанах не смогут полностью обеспечить безопасность гостей, а гарантировать стопроцентную безопасность для здоровья людей не может никто.
«Любая прививка на 100 процентов не защищает. Вакцинация предотвращает большинство случаев, но минимальный риск заражения все равно остается. Вакцина предотвращает развитие тяжелых форм и бережет от летальных исходов. Важны многие факторы: соблюдение дистанции, количество человек за столом и прочее. Даже те, кто вакцинирован, должны носить маски и соблюдать расстояние между людьми», - поделился он мнением с «Радиоточкой НСН».
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил продолжительность болезни при разных штаммах COVID-19. Он назвал обоснованным требование обязательной вакцинации в группах, которые входят в сферу услуг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- «Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»
- Власти Подмосковья выплатят компенсации 4 тысячам обманутых дольщиков
- Польша запретила самолетам авиакомпаний Белоруссии входить в свое воздушное пространство
- Начинающих бизнесменов предостерегли от контактов с «жуликами» из интернета
- Путин: Уровень занятости в России нужно увеличить
- Риелторы объявили о завершении «лихорадки» на рынке подмосковной недвижимости
- СМИ: Санкции Евросоюза могут затронуть экспорт белорусского калия
- Музыкальный критик: «Моргенштерн - не артист, но затыкать ему рот не надо!»
- Элджея поймали за рулем пьяным
- Адвокат задержанной в Минске россиянки не смог встретиться с ней в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru