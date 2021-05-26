Опасно! Медики поспорили насчет COVID-зон в ресторанах

Мэр столицы Сергей Собянин предложил создать в московских ресторанах специальные зоны для вакцинированных. Такая инициатива может быть полезна для тех, кто в зоне риска, об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, защищены от коронавируса не только те, кто сделал прививку, но и те, кто переболел и имеет антитела.

«Переболевшие тоже имеют право приходить в эту зону безопасности. Наверняка там можно будет спокойно находиться без масок и перчаток. Допустим, я не вакцинировался из-за того, что мне нельзя, и я не переболел. Легко могу заболеть в компании с большим риском. Там, где люди с антителами, я буду в безопасности», - уверен медик.