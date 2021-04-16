Онищенко призвал точечно отменять маски «уже сейчас»
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН заявил, что темпы вакцинации позволяют отменить масочный режим в некоторых регионах прямо сейчас.
Рост объемов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать снятия ограничений в "какое-то очень ближайшее время", однако при отказе от них необходимо сохранять осторожность, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что некоторые регионы уже готовы к отмене масочного режима.
«Где-то уже сейчас надо снимать. Все зависит от интенсивности вакцинации. Уже сейчас прослеживается тенденция к тому, что коронавирус начинает выдыхаться. Играют свою роль и климатические условия, и накапливающееся число людей, имеющих иммунитет. Прививки сейчас опережают количество переболевших, поэтому наращивание вакцинации является главным и объективным критерием для отмены масочного режима», - отметил он.
По данным Голиковой, число привившихся от COVID-19 в России на 16 апреля превысило 8 миллионов человек.
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