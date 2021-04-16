Онищенко призвал точечно отменять маски «уже сейчас»

Рост объемов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать снятия ограничений в "какое-то очень ближайшее время", однако при отказе от них необходимо сохранять осторожность, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что некоторые регионы уже готовы к отмене масочного режима.