В Москве усилили контроль на ношением масок и перчаток

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в столице ухудшается эпидобстановка.

По его словам, количество случаев коронавируса в Москве растёт, в связи с чем было решено усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.

«С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», - подчеркнул Данчиков.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за последние сутки число заболевших COVID-19 в Москве выросло на 4124, передаёт RT. Так много новых случаев коронавируса не регистрировали в столице с января 2021 года.

