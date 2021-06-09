В Москве усилили контроль на ношением масок и перчаток
Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в столице ухудшается эпидобстановка.
По его словам, количество случаев коронавируса в Москве растёт, в связи с чем было решено усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.
«С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», - подчеркнул Данчиков.
Ранее оперативный штаб сообщил, что за последние сутки число заболевших COVID-19 в Москве выросло на 4124, передаёт RT. Так много новых случаев коронавируса не регистрировали в столице с января 2021 года.
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