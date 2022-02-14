Ни денег, ни желания: как в России празднуют День святого Валентина
Во всем мире отмечают День святого Валентина, однако в России популярность праздника неуклонно падает как из экономических, так и из культурных соображений.
14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. По такому случаю Google выпустил праздничный дудл и украсил стартовую страницу поисковика сердечками. На всей европейской территории России в понедельник ожидается весенняя погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — отметил ученый.
В католической традиции существует несколько святых с таким именем, и, как это часто бывает, установить точный прототип покровителя любящих невозможно. Согласно самой распространенной легенде, когда-то римский император Клавдий II издал указ о запрете женитьбы для молодых легионеров. Он также запретил девушкам выходить замуж, чтобы не отвлекать мужчин от военных дел. Однако святой Валентин, будучи священником, тайно заключал браки между влюбленными, за что был казнен 14 февраля 269 года. При этом католическая церковь праздник не поддерживает, относя его к народной, а не религиозной традиции. Из церковного календаря он был исключен еще в 1970-е годы.
При этом часть российской общественности последние годы настроена против Дня всех влюбленных. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими консервативными позициями, призвал отменить празднование Дня святого Валентина в школах и государственных учреждениях.
«Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», - заявил депутат. Он подчеркнул, что этот праздник нельзя отнести к духовным или культурным событиям.
Кроме того, часть россиян считает, что существует отечественный аналог этому празднику, а именно День памяти святых Петра и Февронии, приходящийся на 8 июля. С 2008 года в России отмечают посвященный княжеской паре День семьи, любви и верности.
При этом популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза. Если в 2007 г. праздник отмечал каждый второй россиянин, то в 2021 - лишь 13%, выяснили аналитики. В этом году праздник собираются отмечать только 12% россиян, 78% проигнорируют его.
Однако на снижении популярности молодежного праздника сказывается и экономический кризис. Так, по данным Tinkoff Data, романтическое свидание в День святого Валентина в 2021 году оказалось на 33% дороже, чем за два года до этого, и в среднем подорожало до 5699 рублей. В текущем году оно подорожает еще на 15% (в среднем до 6528 рублей). В расчеты включались траты в городах-миллионниках, исходя из набора «поездка на такси туда-обратно + ужин в кафе/ресторане на двоих + два билета в кино + цветы».
Дороже всего такое свидание в этом году обойдется в Москве (9332 рубля), Санкт-Петербурге (7054 рубля), Ростове-на-Дону (7029 рублей), Уфе (6899 рублей) и Красноярске (6757 рублей).
О том, что популярность западной традиции в России снижается, говорят и психологи. При этом еще в 2020 году семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН связывала отказ от праздника с ухудшением финансовой ситуации россиян. Кроме того, в феврале и марте обычно празднуют два других праздника, обладающих романтическим флером: это Международный женский день 8 марта и День защитника отечества 23 февраля.
«Все причины имеют место. Праздник, действительно, не совсем наш. Люди спорят, праздник это или не праздник. Может быть, в этом все дело. Потом, это не выходной день. Люди могли планировать какие-то дела. Или могут отмечать пятницу, не привязываясь к дате. Доходы сейчас снижаются, для всех это очевидно. Поэтому на День святого Валентина люди не хотят тратиться, а копят силы на 23 февраля и 8 марта, которые празднуются в нашей традиции», - сказала она.
SuperJob передает, что больше всего интереса к празднику предсказуемо испытывают люди в возрасте до 34 лет, их число составляет 16%. Кроме того, среди сторонников Дня святого Валентина преобладают женщины, правда, перевес незначителен: 14% против 11% среди мужчин.
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