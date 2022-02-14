Ни денег, ни желания: как в России празднуют День святого Валентина

При этом часть российской общественности последние годы настроена против Дня всех влюбленных. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими консервативными позициями, призвал отменить празднование Дня святого Валентина в школах и государственных учреждениях.

«Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», - заявил депутат. Он подчеркнул, что этот праздник нельзя отнести к духовным или культурным событиям.

Кроме того, часть россиян считает, что существует отечественный аналог этому празднику, а именно День памяти святых Петра и Февронии, приходящийся на 8 июля. С 2008 года в России отмечают посвященный княжеской паре День семьи, любви и верности.

При этом популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза. Если в 2007 г. праздник отмечал каждый второй россиянин, то в 2021 - лишь 13%, выяснили аналитики. В этом году праздник собираются отмечать только 12% россиян, 78% проигнорируют его.



Однако на снижении популярности молодежного праздника сказывается и экономический кризис. Так, по данным Tinkoff Data, романтическое свидание в День святого Валентина в 2021 году оказалось на 33% дороже, чем за два года до этого, и в среднем подорожало до 5699 рублей. В текущем году оно подорожает еще на 15% (в среднем до 6528 рублей). В расчеты включались траты в городах-миллионниках, исходя из набора «поездка на такси туда-обратно + ужин в кафе/ресторане на двоих + два билета в кино + цветы».



Дороже всего такое свидание в этом году обойдется в Москве (9332 рубля), Санкт-Петербурге (7054 рубля), Ростове-на-Дону (7029 рублей), Уфе (6899 рублей) и Красноярске (6757 рублей).