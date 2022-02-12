Вильфанд предрек потепление в Европейской России в День святого Валентина

Весенняя погода ожидается в понедельник, 14 февраля, на всей европейской территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

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По словам метеоролога, наиболее заметны «признаки весны» будут в центре, на севере и северо-западе Европейской России.

«В Санкт-Петербурге будет на девять градусов выше нормы 14 февраля, в Москве на восемь градусов (температура будет до плюс трех градусов)», — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что погода будет облачной с прояснениями, и «солнца будет много».

«Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — заключил Вильфанд.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаРоман ВильфандГидрометцентр России
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