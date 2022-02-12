Вильфанд предрек потепление в Европейской России в День святого Валентина
Весенняя погода ожидается в понедельник, 14 февраля, на всей европейской территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По словам метеоролога, наиболее заметны «признаки весны» будут в центре, на севере и северо-западе Европейской России.
«В Санкт-Петербурге будет на девять градусов выше нормы 14 февраля, в Москве на восемь градусов (температура будет до плюс трех градусов)», — рассказал Вильфанд.
Синоптик добавил, что погода будет облачной с прояснениями, и «солнца будет много».
«Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — заключил Вильфанд.
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