В Госдуме призвали отменить празднование Дня святого Валентина

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отменить празднование Дня святого Валентина в школах и государственных учреждениях, сообщает информационное агентство РИА Новости.

По его мнению, проведение таких мероприятий в России происходит «не от большого ума».

«Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», - заявил депутат.

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Он подчеркнул, что этот праздник нельзя отнести к духовным или культурным событиям.

Ранее Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянкам не выходить замуж за «офисных планктонов», которые, по его словам, ничего не будут уметь делать, когда их выгонят с работы из-за замены сотрудников компьютерами.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:День Святого ВалентинаЗапретПраздникГосдумаВиталий Милонов
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