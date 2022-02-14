В Госдуме призвали отменить празднование Дня святого Валентина
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отменить празднование Дня святого Валентина в школах и государственных учреждениях, сообщает информационное агентство РИА Новости.
По его мнению, проведение таких мероприятий в России происходит «не от большого ума».
«Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», - заявил депутат.
Он подчеркнул, что этот праздник нельзя отнести к духовным или культурным событиям.
Ранее Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянкам не выходить замуж за «офисных планктонов», которые, по его словам, ничего не будут уметь делать, когда их выгонят с работы из-за замены сотрудников компьютерами.
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