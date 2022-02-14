В Госдуме призвали отменить празднование Дня святого Валентина

Он подчеркнул, что этот праздник нельзя отнести к духовным или культурным событиям.

Ранее Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянкам не выходить замуж за «офисных планктонов», которые, по его словам, ничего не будут уметь делать, когда их выгонят с работы из-за замены сотрудников компьютерами.