«Умеет только пить»: Милонов посоветовал россиянкам не выходить замуж за «офисных планктонов»
Действительно завидными женихами в России являются рабочие, фермеры и судостроители, заявил НСН Виталий Милонов.
В Москве и Санкт-Петербурге нет реальной экономики и производства, российским женщинам не следует выходить замуж за «офисных планктонов», которые абсолютно ничего не будут уметь делать, когда их выгонят с работы из-за замены сотрудников компьютерами, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей Москвы (45% опрошенных). На втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург (23%), при этом на переезд ради поиска партнера большая часть женщин не готова. Кроме того, 9% опрошенных указали, что завидные избранники живут в Сочи, 5% выбрали Ялту, а 4% респондентов считают, что перспективные женихи живут в Краснодаре.
«Здесь вопрос не в россиянках, а в том, что мы концентрируемся только на больших городах и не так сильно уделяем внимание комфорту небольших городов. И в Санкт-Петербурге, и в Москве делать будет совершенно нечего. Потому что современные технологии полностью вытеснят "офисных планктонов", они будут не нужны. В мегаполисах нет производств, нет реальной экономики. Есть какая-то виртуальная штука. Тут не нужны рабочие руки, тут нужны менеджеры и так далее. А скоро их всех заменят компьютеры и искусственный интеллект. Девушкам нужно посоветовать то, что им не нужен будет бывший менеджер банка, который будет выкинут за ненадобностью. Он ничего не будет уметь делать, будет уметь только считать деньги в чужих карманах и пить по пятницам пиво в баре. Ноль квалификации. Нужен будет рабочий, фермер, судостроитель. Вот кто должен быть самый завидный жених», - сказал Милонов.
Депутат также порекомендовал россиянкам выбирать жениха без вредных привычек и с консервативными взглядами.
«Чтобы был не пьющий. От сигарет можно отучить по большому счету, но, желательно, чтобы не курил. Чтобы не было никаких даже намеков на употребление каких-то наркотических веществ. Должна быть ненависть к этим веществам у человека. И, естественно, ответственность. А если молодой человек либерал, то это все будет потрясушки и побрякушки, а не брак. Долго брак с либералом не продержится. Они все сходятся и расходятся постоянно. Они даже не женятся. У них гражданские союзы какие-то возникают ненадолго. А потом в Instagram сообщают, что больше не живут вместе и кто-то из них решил сменить пол. Поэтому, только консерватор, верующий человек и без вредных привычек», - резюмировал Милонов.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты. Телеведущая ток-шоу «Давай поженимся», профессиональная сваха Роза Сябитова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что рост количества разводов в России связан с «потерянным поколением» и модными в соцсетях дискуссиями на тему «как прогнуть мужчину».
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