«Умеет только пить»: Милонов посоветовал россиянкам не выходить замуж за «офисных планктонов»

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей Москвы (45% опрошенных). На втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург (23%), при этом на переезд ради поиска партнера большая часть женщин не готова. Кроме того, 9% опрошенных указали, что завидные избранники живут в Сочи, 5% выбрали Ялту, а 4% респондентов считают, что перспективные женихи живут в Краснодаре.

«Здесь вопрос не в россиянках, а в том, что мы концентрируемся только на больших городах и не так сильно уделяем внимание комфорту небольших городов. И в Санкт-Петербурге, и в Москве делать будет совершенно нечего. Потому что современные технологии полностью вытеснят "офисных планктонов", они будут не нужны. В мегаполисах нет производств, нет реальной экономики. Есть какая-то виртуальная штука. Тут не нужны рабочие руки, тут нужны менеджеры и так далее. А скоро их всех заменят компьютеры и искусственный интеллект. Девушкам нужно посоветовать то, что им не нужен будет бывший менеджер банка, который будет выкинут за ненадобностью. Он ничего не будет уметь делать, будет уметь только считать деньги в чужих карманах и пить по пятницам пиво в баре. Ноль квалификации. Нужен будет рабочий, фермер, судостроитель. Вот кто должен быть самый завидный жених», - сказал Милонов.