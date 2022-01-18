«На церемониях не церемонятся»: Организатор свадеб объяснила «строгие» правила для ЗАГСов

Новые правила для ростовских ЗАГСов, так удивившие россиян, давно приняты и в Москве, и во многих европейских странах, рассказала организатор свадеб Евгения Лейбман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в управлении ЗАГС Ростовской области запретили смеяться, громко говорить, пить спиртное и есть, а также передвигать мебель в зале при торжественной церемонии регистрации брака. Нахождение в зале ограничили 40 минутами. Кроме того, перед дворцом бракосочетания нельзя будет бросать лепестки цветов и другую традиционную атрибутику.