«На церемониях не церемонятся»: Организатор свадеб объяснила «строгие» правила для ЗАГСов
ЗАГСы являются официальной инстанцией, не подходящей для распития спиртного и неуместных шуток, отметила организатор свадеб Евгения Лейбман.
Новые правила для ростовских ЗАГСов, так удивившие россиян, давно приняты и в Москве, и во многих европейских странах, рассказала организатор свадеб Евгения Лейбман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в управлении ЗАГС Ростовской области запретили смеяться, громко говорить, пить спиртное и есть, а также передвигать мебель в зале при торжественной церемонии регистрации брака. Нахождение в зале ограничили 40 минутами. Кроме того, перед дворцом бракосочетания нельзя будет бросать лепестки цветов и другую традиционную атрибутику.
«Распитие спиртных напитков – оно и в московских ЗАГСах запрещено. Сейчас уже нельзя бросать лепестки, монеты, рис, это расценивается как мусор, поэтому уже не новость. Нахождение в зале мне тоже понятно, продолжительность церемонии регламентирована, так как пар много. Это нормально. У меня недавно была пара, у которой была роспись в Измайловском кремле, и там тоже достаточно быстро это всё, четыре минуты им разрешили на фотосессию в зале, быстренько-быстренько и всё, просим вас очистить помещение, потому что уже следующие. Не церемонятся на церемониях. А смеяться почему нельзя – возможно, у них были какие-то эксцессы. Мне сложно прокомментировать, почему нельзя смеяться и радоваться, может быть, потому что дело идет о браке, это что-то очень серьезное? Это странные комментарии, конечно, и странные правила», - сыронизировала Лейбман.
Организатор свадеб отметила, что ЗАГС в первую очередь является официальным органом власти, поэтому некоторые ограничения уместны.
«Мне понятны требования ЗАГСов. Для пар, которые расписываются – безусловно, им хочется прийти в ЗАГС, распить шампанское и т.д., но это все-таки место, где происходит официальное заключение брака. Там каждые 15 минут происходят церемонии бракосочетания. Представляете, какой поток людей? Если будут откупоривать шампанское, оставлять там одноразовые стаканчики, разбрасывать там лепестки – больше проблем будет у ЗАГСов. Никто же после себя не убирает это. Вполне себе адекватные правила. Мы просто привыкли, что у нас так можно. В Европе, например, заключение брака в муниципалитетах – это просто официальная комната, куда ты приходишь, ставишь подпись и уходишь. Даже речи не может идти о каких-то напитках, гостях и так далее. Мы изначально привыкли, что у нас в ЗАГСах было разрешено многое, поэтому сегодня, когда вводятся чуть-чуть какие-то правила, людей это пугает. Наверное, поэтому при организации свадеб мы все чаще делаем выездные церемонии, где можно смеяться, присутствовать с бокалом шампанского, улыбаться, веселиться, обниматься, бросать лепестки, где это приветствуется», - отметила специалист.
Также Лейбман перечислила основные нарушения правил, которыми грешат молодожены и их гости.
«Всегда обычно просят отключать телефоны, люди на это забивают, и это, безусловно, может мешать церемонии. Пары опаздывают, хотя просят не опаздывать. Сегодня просят всех надевать маски, многие тоже к этому не очень серьезно относятся. Есть какие-то комментарии во время церемонии, когда регистратор произносит свою речь, и кто-то из гостей что-то может ответить. Недавно мне рассказали историю – это было не у моей пары, что жених пошутил на вопрос регистратора: «Согласны ли вы…?». Он сказал: «Мне нужно подумать». И она прекратила церемонию, попросила покинуть стены ЗАГСа, сказала «думайте тогда», и им отказали в росписи, хотя это была шутка. Это действительно не то место, где приветствуются подобного рода проявления», - объяснила она.
Ранее Росстат передавал, что возраст невест в России увеличился на 8 лет. По данным Росстата, большая часть российских женщин впервые выходит замуж сейчас в возрасте от 25 до 34 лет.
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