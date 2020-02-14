Денег нет. Почему россияне охладели к Дню святого Валентина

«Все причины имеют место. Праздник, действительно, не совсем наш. Люди спорят, праздник это или не праздник. Может быть, в этом все дело. Потом, это не выходной день. Люди, которые участвовали в опросе, могли планировать какие-то дела. Или могут отмечать пятницу, не привязываясь к дате. Доходы сейчас снижаются, для всех это очевидно. Поэтому на День святого Валентина люди не хотят тратиться, а копят силы на 23 февраля и 8 марта, которые празднуются в нашей традиции», - сказала она.

Отметим, что больше всего россиян намерено праздновать День святого Валентина в Уральском федеральном округе (54%), а меньше всего - в Дальневосточном федеральном округе (28%). В Москве его будет отмечать 40% жителей.

