Созданный учеными цифровой двойник оптоволокна позволит более выборочно подходить к обслуживанию инфраструктуры в условиях Крайнего Севера, а в перспективе упростит развертывание там сетей 5G, рассказал НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Ученые создали цифровой двойник оптического волокна — технология открывает новые возможности для цифровизации Крайнего Севера, где инфраструктура связи и датчики работают в условиях экстремального холода и резких температурных перепадов, пишут «Известия». Точная модель позволяет заранее прогнозировать поведение волоконных линий и навигационных систем, снижая риск отказов и упрощая развертывание сетей в удаленных регионах. Разработку называют важной для развития арктических проектов — от добычи ресурсов до беспилотного транспорта.

«Задача в том, чтобы повысить эффективность строящейся инфраструктуры, чтобы прогнозировать изменения ситуации по инфраструктуре и своевременно устранять неполадки, а возможно даже проводить действия до того, как аварийные или предаварийные ситуации случились. Это должно не только решать проблему с доступностью связи, но еще и давать экономический эффект, который позволяет не детальные замены проводить, а по участкам, где это наиболее актуально», - пояснил Анкилов.