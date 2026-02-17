Цифровой двойник: Когда устойчивая связь дойдет до Крайнего Севера
Технология повысит эффективность строящейся инфраструктуры, заявил НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
Созданный учеными цифровой двойник оптоволокна позволит более выборочно подходить к обслуживанию инфраструктуры в условиях Крайнего Севера, а в перспективе упростит развертывание там сетей 5G, рассказал НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
Ученые создали цифровой двойник оптического волокна — технология открывает новые возможности для цифровизации Крайнего Севера, где инфраструктура связи и датчики работают в условиях экстремального холода и резких температурных перепадов, пишут «Известия». Точная модель позволяет заранее прогнозировать поведение волоконных линий и навигационных систем, снижая риск отказов и упрощая развертывание сетей в удаленных регионах. Разработку называют важной для развития арктических проектов — от добычи ресурсов до беспилотного транспорта.
«Задача в том, чтобы повысить эффективность строящейся инфраструктуры, чтобы прогнозировать изменения ситуации по инфраструктуре и своевременно устранять неполадки, а возможно даже проводить действия до того, как аварийные или предаварийные ситуации случились. Это должно не только решать проблему с доступностью связи, но еще и давать экономический эффект, который позволяет не детальные замены проводить, а по участкам, где это наиболее актуально», - пояснил Анкилов.
Цифровой двойник позволит прогнозировать не только отказы инфраструктуры, но и постепенный износ волокна. На его старение влияет ряд факторов, в том числе внешних, особенно в суровых условиях Крайнего Севера. При этом технология вряд ли ускорит развертывание сети 5G в отдаленных регионах.
«О полномасштабном развертывании сетей пятого поколения в удаленных регионах пока рано говорить, поскольку сначала 5G будут обеспечиваться покрытия крупнейших городов, затем средних и южных, в будущем - малых населенных пунктов. Тотальное освоение будет в первую очередь в крупных городах, там, где для операторов инвестиции быстрее принесут эффект, где высокая нагрузка на сеть уже сейчас. Это не исключает точечного обеспечения, например, там, где производственные добывающие мощности сосредоточены вдали от центров. Но это будут очаговые истории», - отметил собеседник НСН.
Ранее Константин Анкилов рассказал НСН, что оптоволоконная инфраструктура в России устаревает, однако это не значит, что все выйдет из строя в ближайшем будущем – это постепенный процесс, и операторы тщательно мониторят состояние своего оборудования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Часть европейских стран выступили против ограничений ЕС на порты
- СМИ: Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации
- Стабильно в топе: Как созданная нейросетью музыка «залетает» в чарты
- Уроженка Челябинской области сделала макияж дочери Трампа
- Мосгорсуд наложил обеспечительные меры на картины Рериха
- Нет времени на раскачку: Почему в России начался «директоропад»
- В России предложили разрешить родителям работать удаленно на каникулах
- Цифровой двойник: Когда устойчивая связь дойдет до Крайнего Севера
- В России предложили конфисковать эстонские активы в ответ на шаги Таллина
- Бесплатно по ОМС: Кому будет доступен новый российский препарат для борьбы с раком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru