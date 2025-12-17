В каком возрасте в России становятся большими начальниками
Опыт на руководящих должностях всегда ценится больше, чем новые идеи молодых, заявил НСН Алексей Захаров.
Чаще всего руководителями крупных компаний в России становятся люди, которым сильно за 40 лет, иногда за 50, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
В американских и европейских компаниях массово заменяют гендиректоров. Среди причин не только преклонный возраст, аналитики все чаще признают, что стремительно меняющийся технологический ландшафт требует новых идей, которые есть только у молодых. В России смена первых лиц бизнеса тоже происходит, подтверждают эйчары, пишет РБК. Захаров опроверг этот «тренд».
«Подобного тренда нет ни в мире, ни в России, это просто хайп. Опыт всегда ценится больше, это не напрямую зависит от возраста, но понятно, что в 12 лет не может быть опыта как в 60. Даже просто жизненный опыт здесь важен. Поэтому никакой тенденции на замену возрастных директоров нет, это противоречит здравому смыслу», - отметил он.
По его словам, в России начальниками становятся к 50, и с этой должности потом уходят на пенсию.
«Как правило, руководителями крупных компаний в России становятся люди, которым сильно за 40 лет, иногда за 50. Они занимают свои посты, грубо говоря, пока не умрут, до 75-80 лет. В этом возрасте «большой» руководитель уже может уйти на пенсию. Чем меньше компания, тем моложе директор, тем меньше его средний возраст», - добавил собеседник НСН.
Женщины могут быстрее занимать должности среднего звена, но до руководящих позиций обычно быстрее продвигаются мужчины, сказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
