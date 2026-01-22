Психолог назвала три правила разговора с начальником о повышении зарплаты

Разговор о повышении зарплаты следует рассматривать не как просьбу о деньгах, а как стратегический диалог о ценности сотрудника для компании. Такой подход требует тщательной подготовки и правильного выбора формата общения с руководством, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель МГППУ Азалия Зинатуллина.

По ее словам, первое ключевое правило — заранее подготовить «досье успехов». Сотруднику важно четко понимать и уметь аргументированно объяснить, какие задачи он выполнял сверх должностных обязанностей, как его работа повлияла на результаты подразделения и какую дополнительную ответственность он готов взять на себя. Также специалист рекомендовала изучить уровень зарплат на аналогичных позициях на рынке, чтобы опираться на объективные данные.