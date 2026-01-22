Психолог назвала три правила разговора с начальником о повышении зарплаты

Разговор о повышении зарплаты следует рассматривать не как просьбу о деньгах, а как стратегический диалог о ценности сотрудника для компании. Такой подход требует тщательной подготовки и правильного выбора формата общения с руководством, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель МГППУ Азалия Зинатуллина.

По ее словам, первое ключевое правило — заранее подготовить «досье успехов». Сотруднику важно четко понимать и уметь аргументированно объяснить, какие задачи он выполнял сверх должностных обязанностей, как его работа повлияла на результаты подразделения и какую дополнительную ответственность он готов взять на себя. Также специалист рекомендовала изучить уровень зарплат на аналогичных позициях на рынке, чтобы опираться на объективные данные.

Вторым важным элементом беседы Зинатуллина назвала уважительный и продуманный формат общения. Она советует заранее договориться о встрече и обозначить ее тему, а сам разговор начинать с благодарности за опыт и задачи, после чего переходить к конкретным достижениям и аргументам в пользу повышения.

Третье правило, по словам психолога, заключается в умении замечать и использовать сигналы значимости своей работы для компании. К ним относятся рост ответственности, участие в стратегических обсуждениях и положительная оценка результатов со стороны руководства. В ходе разговора позитивными признаками будут вопросы о новой роли, обсуждение обязанностей, сроков и бюджета, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
