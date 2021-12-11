Кадыров призвал проверить на экстремизм слова Сокурова о Северном Кавказе
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания кинорежиссера Александра Сокурова о Северном Кавказе. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее Сокуров на заседании Совета по правам человека сообщил президенту Владимиру Путину, что северокавказские республики стали националистическими, и предложил «отпустить» не желающих входить в состав РФ. В ответ Путин попросил не превращать встречу в ток-шоу, подчеркнув, что никто в России не хочет сепаратизма.
«Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые. Эта отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко», — пишет Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что как бы Сокуров «ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну», республика была и останется неотъемлемой частью РФ. Как отметил Кадыров, в словах режиссера могли быть высказывания «антигосударственного и экстремистского характера», и правоохранительным органам стоит дать оценку утверждениям Сокурова.
«Не нравится мне эта продажная морда!», — заключил глава Чечни.
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