Кадыров призвал проверить на экстремизм слова Сокурова о Северном Кавказе

Ранее Сокуров на заседании Совета по правам человека сообщил президенту Владимиру Путину, что северокавказские республики стали националистическими, и предложил «отпустить» не желающих входить в состав РФ. В ответ Путин попросил не превращать встречу в ток-шоу, подчеркнув, что никто в России не хочет сепаратизма.

«Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые. Эта отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко», — пишет Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что как бы Сокуров «ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну», республика была и останется неотъемлемой частью РФ. Как отметил Кадыров, в словах режиссера могли быть высказывания «антигосударственного и экстремистского характера», и правоохранительным органам стоит дать оценку утверждениям Сокурова.

«Не нравится мне эта продажная морда!», — заключил глава Чечни.

