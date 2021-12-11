Сокуров готов снова встретиться с Путиным

«Если он (Владимир Путин – прим. НСН) повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам - это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах», - заявил режиссер.

Ранее кинорежиссёр выразил сожаление, что вступил в дискуссию с Путиным. Сакуров отметил, что спор вызвал только раздражение обеих сторон.

9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сокуров заявил, что в стране назревает федеративный кризис. Путин попросил режиссёра внимательно проверять озвучиваемые данные и не говорить поверхностно на такие опасные» темы. Президент также выразил готовность лично «с удовольствием подискутировать» с Сокуровым и пригласил его к себе.

