Сокуров готов снова встретиться с Путиным
Советский и российский режиссёр Александр Сокуров выразил готовность снова встретиться с президентом Владимиром Путиным, если глава государства решет, что им есть, что обсудить. Об этом Сокуров заявил РИА Новости.
«Если он (Владимир Путин – прим. НСН) повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам - это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах», - заявил режиссер.
Ранее кинорежиссёр выразил сожаление, что вступил в дискуссию с Путиным. Сакуров отметил, что спор вызвал только раздражение обеих сторон.
9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сокуров заявил, что в стране назревает федеративный кризис. Путин попросил режиссёра внимательно проверять озвучиваемые данные и не говорить поверхностно на такие опасные» темы. Президент также выразил готовность лично «с удовольствием подискутировать» с Сокуровым и пригласил его к себе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- Сокуров готов снова встретиться с Путиным
- Белый дом раздумывает над поставкой военной помощи Украине на $200 млн
- «Протон-М» со спутниками связи установили на стартовый стол Байконура
- Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием фальшивого кол-центра
- В МИД Украины назвали главную цель Киева по Донбассу
- Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» зашел на Филиппины
- В Иркутске около 200 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре
- Кардиолог перечислил появляющиеся за час до инфаркта симптомы
- Гинцбург: Россияне с омикрон-штаммом были вакцинированы от COVID-19
- СМИ: Камеры на дорогах будут штрафовать за опасное вождение автоматически
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru