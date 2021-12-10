Песков назвал причину спора Путина и кинорежиссёра Сокурова
Президент России Владимир Путин резко отвечал режиссёру Александру Сокурову, потому что тот непрофессионально рассуждал на деликатные темы. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) кинорежиссёр заявил, что в стране назревает федеративный кризис. В связи с этим Сокуров предложил «отпустить» страны, которые больше не хотят находиться в составе Росси, ссылаясь на своих источников с Кавказа. Российский лидер попросил не толкать страну к опасной черте. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо Сокурову об этом сказал», –подчеркнул Песков.
В то же время, в завершение беседы президент пригласил режиссёра в гости. «Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись. Я с удовольствием с вами подискутирую», – отметил Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru