Песков назвал причину спора Путина и кинорежиссёра Сокурова

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) кинорежиссёр заявил, что в стране назревает федеративный кризис. В связи с этим Сокуров предложил «отпустить» страны, которые больше не хотят находиться в составе Росси, ссылаясь на своих источников с Кавказа. Российский лидер попросил не толкать страну к опасной черте. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо Сокурову об этом сказал», –подчеркнул Песков.

В то же время, в завершение беседы президент пригласил режиссёра в гости. «Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись. Я с удовольствием с вами подискутирую», – отметил Путин.

