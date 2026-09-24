Минфин РФ объявил новые условия по программе «Семейная ипотека»

В ведомстве указали, что начиная с указанной даты договоры будут оформляться с учётом дифференцированной процентной ставки по кредиту в зависимости от количества детей и региона.

В частности, для семей с одним ребёнком она составит 10% годовых, для семей с двумя детьми - 8%, для семей с тремя детьми - 6%, для семей с четырьмя детьми - 4%, для семей с пятью и более - 2%. Максимальная сумма кредита в первых двух случаях составит 6 млн и 8 млн рублей, в остальных - 10 млн рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ставки составят 12%, 10%, 8%, 6% и 4% годовых, соответственно. Максимальная сумма кредита для семей с одним ребёнком 12 млн рублей, для семей с двумя детьми - 15 млн, для семей с тремя и более детьми - 18 млн рублей.

Уточняется, что для участия в программе, независимо от региона, хотя бы одному ребёнку на момент заключения договора должно быть не более 7 лет. Максимальный срок действия льготной ставки – до 15 лет. Ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья будет одна - 6%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программа семейной ипотеки под 6% является самым надёжным инструментом поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».