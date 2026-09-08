Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН выразила уверенность в том, что масштабного кризиса в строительной отрасли, подобного тому, что наблюдался в 2012, 2014 и 2017 годах, сегодня не повторится.

Покупатели всё чаще выбирают готовые квартиры, опасаясь задержек со стороны застройщиков. В первом полугодии около 50–60% девелоперов нарушили сроки сдачи объектов, пишут «Известия». Такая ситуация может привести к банкротству застройщиков: из-за недостатка средств на эскроу-счетах им будет сложнее выполнять обязательства, а после отмены моратория придется платить за просрочки. Радченко отметила, что ключевую роль в стабилизации рынка недвижимости теперь играют банки, которые напрямую заинтересованы в успешном завершении проектов.