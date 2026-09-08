Выживут не все: Строительному рынку России предрекли монополизацию
Часть застройщиков не смогут разобраться с финансовыми проблемами, но от больших бед отрасль и экономику уберегут банки, сказала НСН Ирина Радченко.
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН выразила уверенность в том, что масштабного кризиса в строительной отрасли, подобного тому, что наблюдался в 2012, 2014 и 2017 годах, сегодня не повторится.
Покупатели всё чаще выбирают готовые квартиры, опасаясь задержек со стороны застройщиков. В первом полугодии около 50–60% девелоперов нарушили сроки сдачи объектов, пишут «Известия». Такая ситуация может привести к банкротству застройщиков: из-за недостатка средств на эскроу-счетах им будет сложнее выполнять обязательства, а после отмены моратория придется платить за просрочки. Радченко отметила, что ключевую роль в стабилизации рынка недвижимости теперь играют банки, которые напрямую заинтересованы в успешном завершении проектов.
«Такого банкротства, которое было в 2012, 2014 и 2017 годах, когда сотни и тысячи домов по всей стране были брошены, — в Москве было больше 360 брошенных домов, — сейчас не будет. Это невозможно. Тогда была национальная трагедия. Сейчас за завершение строительства и за деньги дольщиков, пусть и не в полном объёме, отвечают банки. Банки у нас в этом году показывают рекордную прибыль. У них достаточно резервов, чтобы поддержать застройщиков, потому что они в одной связке. Рухнут застройщики — банкам придётся выплачивать эскроу‑счета. Естественно, они в этом не заинтересованы. Поэтому они будут находить различные способы для того, чтобы оптимизировать работу застройщиков. Тем не менее у застройщиков есть проблемы, потому что ставки не снижаются, проектное финансирование дорогое, лимиты для граждан высокие и так далее. Прибыль застройщиков сокращается, поэтому можно говорить, что не все застройщики выживут. Но в этом случае будет поглощение. Скорее всего, эта сфера будет монополизирована. Надеюсь, это произойдёт без особых эксцессов для самих дольщиков», — сказала собеседница НСН.
По её словам, на фоне такой неопределённости покупатели нередко отдают предпочтение более предсказуемым сделкам на вторичном рынке.
«Скорость завершения строительства жилья застройщика‑банкрота будет зависеть от того, как быстро договорятся старые собственники с новыми, которые придут. Сейчас никому не нужно, чтобы стояли недостроенные дома. Более спокойные варианты — сделки на вторичном рынке», — добавила эксперт.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев сказал НСН, что основную выручку застройщикам сейчас делают льготные программы ипотеки — без них новостройки бы продавались еще хуже.
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