Основную выручку застройщикам сейчас делают льготные программы ипотеки — без них новостройки бы продавались еще хуже. Об этом НСН рассказал юрист по недвижимости Денис Бутовичев.

До 70% выручки теряют российские риелторы, которые специализируются на массовых новостройках, из-за сокращения числа клиентов, пишут РИА Новости. Отмечается, что покупатели всё чаще уходят на вторичный рынок: такое жильё в среднем на 18-20% дешевле новостроек, а число сделок на «вторичке» в 2026 году выросло на 78%. Бутовичев не подтвердил такой тренд, однако раскрыл, что застройщиков спасает только льготная ипотека.

«У застройщиков самый основной драйвер продаж — это льготные программы ипотеки, а именно семейная ипотека и ипотека для айтишников. Это то, что делает им кассу в любом случае. Если бы не программы льготной ипотеки, новостройки продавались бы еще хуже. Перетоку денег на вторичный рынок мешает высокая ключевая ставка. Если она уменьшится, то, соответственно, переток будет, действительно. И если цены на новостройки будут держаться, то спрос существенно упадет. Однако по информации на начало лета, я такого роста не видел. В своей практике я не заметил, что стало больше сделок на вторичном рынке», — рассказал он.