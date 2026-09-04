«Платеж в три раза меньше»: Что помогает застройщикам продавать новостройки
Денис Бутовичев раскрыл НСН, что не видит роста сделок по покупке квартир на вторичном рынке, и отметил, что перетоку денег в этот сегмент мешает высокая ключевая ставка.
Основную выручку застройщикам сейчас делают льготные программы ипотеки — без них новостройки бы продавались еще хуже. Об этом НСН рассказал юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
До 70% выручки теряют российские риелторы, которые специализируются на массовых новостройках, из-за сокращения числа клиентов, пишут РИА Новости. Отмечается, что покупатели всё чаще уходят на вторичный рынок: такое жильё в среднем на 18-20% дешевле новостроек, а число сделок на «вторичке» в 2026 году выросло на 78%. Бутовичев не подтвердил такой тренд, однако раскрыл, что застройщиков спасает только льготная ипотека.
«У застройщиков самый основной драйвер продаж — это льготные программы ипотеки, а именно семейная ипотека и ипотека для айтишников. Это то, что делает им кассу в любом случае. Если бы не программы льготной ипотеки, новостройки продавались бы еще хуже. Перетоку денег на вторичный рынок мешает высокая ключевая ставка. Если она уменьшится, то, соответственно, переток будет, действительно. И если цены на новостройки будут держаться, то спрос существенно упадет. Однако по информации на начало лета, я такого роста не видел. В своей практике я не заметил, что стало больше сделок на вторичном рынке», — рассказал он.
При этом собеседник НСН подтвердил, что чем дешевле квартира, тем проще получить одобрение банка по ипотеке.
«Естественно, чем дешевле квартира, тем проще ее купить в ипотеку, если это, конечно, ликвидное жилье. Если «вторичка» дешевле новостройки, то проще получить одобрение по ипотеке. Даже в хрущевке жилье оценивается банками нормально и без проблем покупается и продается. По льготной программе платежи несопоставимы с рынком. Там платеж будет отличаться в три раза, если цена квартиры такая же. Так что льготные программы ипотеки однозначно вне конкуренции. Но новостройка по цене на 20% выше, чем «вторичка», конечно, и платеж на «вторичке» будет ниже на 20%, и первоначальный износ», — подытожил он.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что москвичи покупают квартиры в Питере, Кисловодске и Краснодарском крае, так как цены в столице завышены, а вкладывать средства в депозиты не так выгодно.
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