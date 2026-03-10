Вирусолог призвал разобраться с изъятием коров в Сибири
Отъем крупного рогатого скота у фермеров без официальных постановлений заставляет задуматься, заявил НСН Денис Колбасов.
Изъятие крупного рогатого скота у сибирских фермеров происходит пока что без официального обоснования и по странной причине, рассказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов в беседе с НСН.
В Новосибирской области продолжают уничтожать крупный рогатый скот из-за карантина в связи с некой опасной болезнью. Чиновники говорят, что речь идёт о бешенстве и пастереллёзе - бактериальной инфекции, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. А вот местные жители возмущены из-за отсутствия внятной информации, почему у них забирают коров без признаков заражения инфекциями. Об этом они сообщили изданию «Сибирский экспресс». Колбасов предположил, что скот изымается с нарушениями.
«Я бы проанализировал законодательство на предмет изъятия животных. Пастереллёз не являлся причиной для этого, я таких случаев не помню. К тому же, решение об отчуждении предполагает компенсацию. Если речь идёт о крупном рогатом скоте, то указ принимает губернатор, а собственники должны получить значимую выплату из бюджета. Постановление должно быть опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, но его там нет. Если действительно происходит какая-то эпидемия, то мы обязаны в срочном порядке уведомить Всемирную организацию по охране здоровья животных, членом которой является Россия. Но такого запроса пока не поступало. Если нет никакой информации — это повод задуматься, на каком основании изымают скот», — указал он.
Управление ветеринарии Новосибирской области опубликовало официальное разъяснение 10 марта 2026 года. По данным специалистов, ряд районов региона в соответствии с Решением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору имеет статус «Регион с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллёзу. Официальные лица региона пока не комментировали информацию.
Во время подготовки этого материала стало известно, что Следственный комитет начал проверку в отношении министерства сельского хозяйства Новосибирской области из-за вспышки пастереллёза. Должностных лиц проверяют по статье о халатности.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал россиян не переживать из-за вспышки птичьего гриппа в эфире НСН.
