Изъятие крупного рогатого скота у сибирских фермеров происходит пока что без официального обоснования и по странной причине, рассказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов в беседе с НСН.



В Новосибирской области продолжают уничтожать крупный рогатый скот из-за карантина в связи с некой опасной болезнью. Чиновники говорят, что речь идёт о бешенстве и пастереллёзе - бактериальной инфекции, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. А вот местные жители возмущены из-за отсутствия внятной информации, почему у них забирают коров без признаков заражения инфекциями. Об этом они сообщили изданию «Сибирский экспресс». Колбасов предположил, что скот изымается с нарушениями.