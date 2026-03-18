В Кремле прокомментировали ситуацию с массовым убоем скота
18 марта 202600:02
Министерство сельского хозяйства России координирует действия властей в регионах в связи с необходимостью убоя скота из-за заболеваний в Новосибирской области, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, существуют определенные случаи, требующие немедленной реакции. Отмечается, что субъекты РФ реагируют на ситуацию и находятся на постоянной связи с Москвой, а Минсельхоз полностью координирует данные действия.
Ранее юрист заявил, что чиновникам в регионах может грозить тюрьма за перебитый скот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
