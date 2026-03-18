В Кремле прокомментировали ситуацию с массовым убоем скота

Министерство сельского хозяйства России координирует действия властей в регионах в связи с необходимостью убоя скота из-за заболеваний в Новосибирской области, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сомнений нет»: Онищенко оценил шансы заражения скота ящуром в регионах РФ

По его словам, существуют определенные случаи, требующие немедленной реакции. Отмечается, что субъекты РФ реагируют на ситуацию и находятся на постоянной связи с Москвой, а Минсельхоз полностью координирует данные действия.

Ранее юрист заявил, что чиновникам в регионах может грозить тюрьма за перебитый скот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Животные

Горячие новости

Все новости

партнеры