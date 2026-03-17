Заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с НСН допустил, что вспышки заболевания крупного рогатого скота в регионах РФ действительно могут быть вызваны ящуром, однако усомнился, что причиной мог стать зараженный немецкий корм.

Причиной уничтожения скота у фермеров является ящур, который проник в Россию в рамках диверсии, пишет Telegram-канал Осторожно Media со ссылкой на заявление губернатора Свердловской области Дениса Паслера, которое он сделал якобы на закрытом совещании с производителями молочных продуктов и представителями торговых сетей. Такими данными поделился источник информагентства, знакомый с содержанием совещания. Глава региона считает, что заболевание проникло в РФ с кормами немецкой фирмы. Официально эта информация не подтверждена, при этом скот уничтожают и в Новосибирской области. Онищенко заявил, что версия с ящуром звучит правдоподобно.

«Ящур – это очень манифестная болезнь, перепутать ее сложно. Тем более, речь идет о правительственных структурах. Я уверен, что это так. К сожалению, ящур - это не какая-то экзотика для нас. Это давно изученное заболевание. Так что каких-то сомнений это вызвать не может. Что касается кормов, это выглядит слишком примитивно. Еще смотря какие корма. У нас было такое, когда англичане коров превратили в каннибалов и готовили им корма, используя коровьи отходы. Тогда у нас развилось коровье бешенство. Сегодня эти регионы лишаются как минимум красного мяса, что, в общем-то, серьезно скажется в том числе и на пищевой корзине граждан», - отметил он.

При этом Онищенко выразил сильные сомнения относительно того, что заболевание попало в Россию через зараженный немецкий корм, и объяснил, почему это маловероятно.