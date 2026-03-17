«Сомнений нет»: Онищенко оценил шансы заражения скота ящуром в регионах РФ
Геннадий Онищенко заявил НСН, что ящур сложно перепутать с другими заболеваниями, поэтому, чтобы утверждать, что именно он стал причиной заражения скота, надо иметь основания.
Заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с НСН допустил, что вспышки заболевания крупного рогатого скота в регионах РФ действительно могут быть вызваны ящуром, однако усомнился, что причиной мог стать зараженный немецкий корм.
Причиной уничтожения скота у фермеров является ящур, который проник в Россию в рамках диверсии, пишет Telegram-канал Осторожно Media со ссылкой на заявление губернатора Свердловской области Дениса Паслера, которое он сделал якобы на закрытом совещании с производителями молочных продуктов и представителями торговых сетей. Такими данными поделился источник информагентства, знакомый с содержанием совещания. Глава региона считает, что заболевание проникло в РФ с кормами немецкой фирмы. Официально эта информация не подтверждена, при этом скот уничтожают и в Новосибирской области. Онищенко заявил, что версия с ящуром звучит правдоподобно.
«Ящур – это очень манифестная болезнь, перепутать ее сложно. Тем более, речь идет о правительственных структурах. Я уверен, что это так. К сожалению, ящур - это не какая-то экзотика для нас. Это давно изученное заболевание. Так что каких-то сомнений это вызвать не может. Что касается кормов, это выглядит слишком примитивно. Еще смотря какие корма. У нас было такое, когда англичане коров превратили в каннибалов и готовили им корма, используя коровьи отходы. Тогда у нас развилось коровье бешенство. Сегодня эти регионы лишаются как минимум красного мяса, что, в общем-то, серьезно скажется в том числе и на пищевой корзине граждан», - отметил он.
При этом Онищенко выразил сильные сомнения относительно того, что заболевание попало в Россию через зараженный немецкий корм, и объяснил, почему это маловероятно.
«Для того, чтобы такое утверждать, надо иметь неопровержимые основания. У меня нет никаких данных, что дело в кормах. Поэтому не думаю, что это сегодня является подтвержденной версией, или хотя бы той версией, которую следует рассматривать на государственном уровне. Прежде всего для самих немцев это опасная забава. Поскольку это делается на уровне частного бизнеса, то, я не думаю, что поставщики корма из Германии являются интересантами завоза нам такого корма. Они понимают, что у них теряется огромный рынок. Что касается проверок, то, конечно, никто не проверяет корма. Заключили договор, есть доверие к фирме. Так что если есть какие-то сведения, то надо их проверять и не афишировать», - раскрыл он.
По словам Онищенко, сейчас самое главное принять меры по недопущению распространения заражения.
«А что касается уже свершившегося факта, то тут надо проводить очень серьезные мероприятия. Потому что мы лишаем возможностей и наше предпринимательство, которое занимается выращиванием КРС (крупного рогатого скота. - Прим. НСН), и подрываем экономику. Самое главное сейчас не допустить паники и распространения. Но, конечно, эти регионы не являются ключевыми в выращивании КРС», - подытожил он.
Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов в беседе с НСН заявил, что изъятие крупного рогатого скота у сибирских фермеров происходит пока что без официального обоснования и по странной причине.
- «Верю в Limp Bizkit!»: Кто приедет в Россию вслед за группой Ill Niño
- На 20% дешевле: Как распределился спрос на летний отдых в Сочи и Абхазии
- Шойгу: Урал находится в зоне прямой угрозы для украинских авиаударов
- Какие платформы выбирают россияне на фоне замедления Telegram
- Песков заявил, что Украина продолжает тщетное сопротивление
- Путин подписал указ о помиловании 23 женщин
- В МИД Молдавии вызвали посла РФ из-за аварии на украинской ГЭС
- Если не накручивать: Как блогерам набрать подписчиков в MAX
- Умер актер из фильма «Назад в будущее» Мэтт Кларк
