Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа
Федеральный судья Зия Фаруки раскритиковал условия содержания Коула Томаса Аллена, обвиняемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома и принес извинения. Об этом сообщает CNN.
По словам служителя Фемиды, меры в отношении подсудимого, включая применение системы полной фиксации, оказались строже, чем для фигурантов дел о штурме Капитолия в 2021 году. Фаруки подчеркнул, что с Алленом «обращались иначе, чем с кем-либо» из тех, чьи дела ему доводилось рассматривать.
Защита ранее указывала на необоснованное помещение обвиняемого под наблюдение из-за риска суицида и изоляцию в тюрьме Вашингтона.
Во время заседания судья извинился перед Алленом и обязал администрацию тюрьмы уведомлять его о любых решениях по условиям содержания. Также Фаруки распорядился предоставить обвиняемому Библию по его просьбе.
Ранее Суд в Вашингтоне отказался менять условия содержания под стражей Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Миллиардер из Forbes Колесников призвал обложить курьеров налогами
- Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа
- Психолог: Чтение новостей может вызвать посттравматическое расстройство
- СМИ: Иран назвал пожары на нефтяных объектах ОАЭ «следствием авантюры США»
- Бритни Спирс признала вину в вождении в нетрезвом виде
- Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая
- «Заложены в ДНК»: Лера Кудрявцева перечислила любимые военные песни
- Депутат Журавлев отреагировал на предложения Киева по мирным переговорам
- «Хотел бы позвонить прадеду»: Шаман рассказал, как отметит День Победы
- Макрон использовал саммит в Армении для демонстрации поддержки Украины