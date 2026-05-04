Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа

Федеральный судья Зия Фаруки раскритиковал условия содержания Коула Томаса Аллена, обвиняемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома и принес извинения. Об этом сообщает CNN.

По словам служителя Фемиды, меры в отношении подсудимого, включая применение системы полной фиксации, оказались строже, чем для фигурантов дел о штурме Капитолия в 2021 году. Фаруки подчеркнул, что с Алленом «обращались иначе, чем с кем-либо» из тех, чьи дела ему доводилось рассматривать.

Защита ранее указывала на необоснованное помещение обвиняемого под наблюдение из-за риска суицида и изоляцию в тюрьме Вашингтона.

Покушение на Трампа произошло в отеле, где ранее стреляли в Рейгана

Во время заседания судья извинился перед Алленом и обязал администрацию тюрьмы уведомлять его о любых решениях по условиям содержания. Также Фаруки распорядился предоставить обвиняемому Библию по его просьбе.

Ранее Суд в Вашингтоне отказался менять условия содержания под стражей Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СудДональд ТрампПокушениеСША

