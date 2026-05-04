Психолог: Чтение новостей может вызвать посттравматическое расстройство

Чтение тревожных новостей может спровоцировать развитие посттравматического стрессового расстройства. Об этом NEWS.ru заявила психолог Надежда Шегрен.

Специалист пояснила, что регулярное потребление негативной информации незаметно меняет эмоциональный фон. Психика выстраивает защиту, но расплачивается за это высокой ценой: нарушениями сна, повышенной тревожностью, навязчивыми образами и раздражительностью.

Шегрен подчеркнула, что симптомы ПТСР возникают не только у непосредственных участников трагедий, но и у наблюдателей, следящих за событиями через экран.

Для сохранения ресурсов психика включает защитные механизмы: эмоциональное онемение, цинизм, безразличие и обесценивание происходящего. Со временем человек теряет способность радоваться и сопереживать.

«Если сон, аппетит и настроение нарушены дольше двух недель, обязательно обратитесь к специалисту», — заключила Шегрен.

Ранее специалист объяснила, что музыка в офисе помогает снизить стресс и повысить концентрацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
