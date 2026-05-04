Миллиардер из Forbes Колесников призвал обложить курьеров налогами

Совладелец «Технониколь» Сергей Колесников призвал ввести налогообложение для курьеров, чтобы поддержать российскую промышленность. Об этом заявил миллиардер, входящий в список Forbes.

Предприниматель отметил, что стать курьером значительно проще, чем конструктором авиадвигателей. По его мнению, налоговую политику следует скорректировать в пользу технических специалистов.

Колесников предложил полностью обложить налогами курьеров, а инженерам-конструкторам предоставить льготы, аналогичные тем, что сейчас действуют для самозанятых.

Бизнесмен подчеркнул, что Россия сильно отстаёт в сфере машиностроения. Именно эту отрасль, по его словам, необходимо стимулировать в первую очередь, а налоговые льготы нужно сдвинуть в сторону инженеров.

Ранее президент Общероссийского объединения профсоюзов Дмитрий Галочкин сообщил НСН, что в Москве курьеры вынуждены нарушать правила дорожного движения, что приводит к хаосу и угрожает жителям.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
