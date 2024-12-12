Новосибирский губернатор Травников опроверг сообщения о скорой отставке

Глава Новосибирской области Андрей Травников опроверг сообщения о своей отставке. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Ранее в Сети появились слухи о возможном уходе Травникова со своего поста.

Как отметил губернатор, такая информация появляется все семь лет его работы «с периодичностью два раза в год – весной и осенью».

«Весной меня якобы должны снять за упущения в работе, а осенью отправляют на повышение. Просто честно отвечу. Я обязательно уйду, но не сейчас», — подчеркнул Травников.

Ранее в отставку ушел глава Курской области Алексей Смирнов, напоминает 360.ru. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Хинштейн.

