Новосибирский губернатор Травников опроверг сообщения о скорой отставке
Глава Новосибирской области Андрей Травников опроверг сообщения о своей отставке. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Ранее в Сети появились слухи о возможном уходе Травникова со своего поста.
Как отметил губернатор, такая информация появляется все семь лет его работы «с периодичностью два раза в год – весной и осенью».
«Весной меня якобы должны снять за упущения в работе, а осенью отправляют на повышение. Просто честно отвечу. Я обязательно уйду, но не сейчас», — подчеркнул Травников.
Ранее в отставку ушел глава Курской области Алексей Смирнов, напоминает 360.ru. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Хинштейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru