СМИ: Иран назвал пожары на нефтяных объектах ОАЭ «следствием авантюры США»

Пожары на объектах нефтяной промышленности в ОАЭ стали прямым следствием действий США в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское агентство NourNews со ссылкой на источник.

Собеседник издания подчеркнул, что Исламская Республика не планировала нападения на указанные объекты. Произошедшее, по его словам, — результат военных маневров американских сил, которые пытались обеспечить проход судов через фарватеры, запрещенные Тегераном.