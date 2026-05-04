СМИ: Иран назвал пожары на нефтяных объектах ОАЭ «следствием авантюры США»
Пожары на объектах нефтяной промышленности в ОАЭ стали прямым следствием действий США в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское агентство NourNews со ссылкой на источник.
Собеседник издания подчеркнул, что Исламская Республика не планировала нападения на указанные объекты. Произошедшее, по его словам, — результат военных маневров американских сил, которые пытались обеспечить проход судов через фарватеры, запрещенные Тегераном.
Ранее власти ОАЭ заявили о сильном пожаре на нефтепромышленном комплексе в эмирате Эль-Фуджайра после атаки беспилотника. В результате инцидента пострадали трое граждан Индии.
Министерство иностранных дел Эмиратов осудил возобновившиеся удары, приписав их Ирану, и резервирует право на ответные меры. В то же время иранская гостелерадиокомпания указала, что у Тегерана не было намерений атаковать территорию ОАЭ.
Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева сообщила НСН, что у Ирана есть ряд принципиальных вопросов, в которых США также не готовы уступать.
